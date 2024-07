Risalita dei casi di Covid nel Lazio | allarme della Fimmg

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nella Regione, il-19 sta tornando a diffondersi con preoccupante intensità. Secondo i dati raccolti dalla ReteRoma, ogni medico di famiglia registra da uno a tre nuovidi-19 al giorno. Questadei contagi avviene in un contesto di monitoraggio notevolmente ridotto, con il sistema di rilevamento dei tamponi quasi smantellato, rendendo difficile avere un quadro chiarosituazione nazionale. L'allertaLa Federazione italiana medici di medicina generale () di Roma ha già lanciato unai medici di famiglia. Tra le raccomandazioni, si sottolinea l'importanza di reintrodurre misure di protezione negli studi medici, come l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. È fondamentale adottare queste precauzioni per proteggere le persone più vulnerabili, tra cui gli anziani e i soggetti con condizioni di salute preesistenti.