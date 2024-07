Oristanio al Venezia parla il DS | Lo seguivamo da tempo

Leggi tutta la notizia su inter-news

Filippo Antonelli, Direttore Sportivo delche ha da poco ufficializzato l'acquisto di Gaetanoin vista della prossima stagione in Serie A. NUOVO RINFORZO – Filippo Antonelli commenta con soddisfazione l'arrivo del centrocampista offensivo in arrivo dall'Inter: «è un giocatore chedae che si inserisce perfettamente nel contesto che stiamo cercando di costruire. Sono felice di poterlo annunciare oggi, nel giorno del mio compleanno, e ringrazio la proprietà per aver fatto questo regalo a me e alla tifoseria».