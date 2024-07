Nozze da sogno in India Da Rihanna a Blair sfilata di ospiti vip

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) ll magnateno Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia, celebra il matrimonio di suo figlio con festeggiamenti grandiosi, un’occasione per mostrare la sua immensa fortuna in un Paese che vive una crescita accelerata nonostante le disuguaglianze ancora evidenti. Il figlio minore di Mukesh Ambani, Anant, e la sua futura moglie Radhika Merchant, entrambi 29enni, si conoscono fin dall’infanzia. La loro unione sarà celebrata durante una cerimonia indù di tre giorni, iniziata a Mumbai con una processione: lo sposo è partito dalla sua residenza a bordo di una lussuosa auto rossa ricoperta di fiori bianchi, mentre glidanzavano tutti intorno. Lo sfarzoso matrimonio sarà l’ultima tappa di una serie di grandiosi festeggiamenti che la famiglia ha organizzato a partire da marzo e che ha fatto tappa anche in Italia.