LIVE Italia-Francia 0-1 Europei volley U22 in DIRETTA | i transalpini giocano meglio e si portano a casa il primo parziale

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 18.26 Unset giocatodai Galletti, più incisivi dai nove metri e a muro. Purtroppo azzurrini fallosi in attacco e senza Bartolucci, infortunatosi a metà dele costretto ad uscire dal campo.0-1 (19-25). Murato anche Orioli, isiavanti. 19-24 Murato Ierovolino, poi l’oppostono cerca le mani alte ma il muro le toglie. Arrivano i set point per i Galletti. 19-23 Prende l’ascensore Leon che schiaccia sopra al muro con la diagonale corta vincente. 19-22 Gioca con le mani alti del muro Barotto, la luce nell’attaccono di questoset. 18-22 Difeso iltempo di Eccher, Tizi dà aria al gioco e smarca Henno Mathis che trova la parallela vincente.