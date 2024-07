Giovanni Toti ultimo ostaggio della solita guerra che la magistratura ha dichiarato alla politica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Chi non indossa i paraocchi dell’ideologia dovrebbe finalmente riconoscerlo ad alta voce, senza girarci intorno: la Liguria è zona di. La Liguria è l’Ucraina italiana. Non nel senso che piovono bombe in riviera: ma effettivamente è lì, a Genova, che corre la linea Maginot del conflitto, atomico e senza regole, tra. Se la Liguria è territorio bellico, il governatorericopre ormai, suo malgrado, il ruolo dell’. E diciamonon perché sia sotto sequestro, o sia stato rapito da questa o quella toga. No, con la parola “” intendiamo protagonista involontario di una situazione surreale che non ha eguali nella storia del nostro Paese e forse nell’Occidente tutto. Non si è mai visto un contesto in cui l’espressionedi una Regione importante, che accoglie peraltro il principale scalo logisticoNazione, sia di fatto congelata sine die, in un limbo di cui non si vede l’uscita.