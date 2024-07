Deddy di Amici cambia nome e si apre | Basta filtri ecco il vero me

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) A quasi quattro anni dalla sua partecipazione addi Maria,ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e alla sua vita. Il cantante infatti in un video pubblicato su TikTok ha annunciato che da oggi non avrà più und’arte, che sarà semplicemente Dennis ed ha anche spiegato il motivo.aie agli alias, Dennis da adesso vuole mostrarsi per quello che è dav. “Io non so come sarebbe andata la mia vita se non fossi entrato ad. Avrei fatto un percorso diverso, più lento, che mi avrebbe posto davanti domande diverse, che oggi avrebbero influito sul mio presente. Le cose sono andate così e nel bene e nel male mi hanno insegnato qualcosa, che io comunque porterò nel mio futuro. L’effetto farfalla è un concetto meraviglioso, ma complicato.