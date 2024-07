Iniziato il trasferimento degli F-16 in Ucraina Si alza la tensione fra Nato e Cina | ma Pechino sta con Putin

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Segretario di Stato americano Antony Blinken, a margine del summit dell’Alleanza Atlantica in corso a Washington, ha annunciato l’invio dei caccia F-16 di fabbricazione statunitense all’da parte dell’Olanda e della Danimarca. “La via più veloce verso la pace è attraverso un’forte e indipendente”, ha affermato Blinken, “in grado di reggersi sulle proprie gambe e sempre più integrata con organizzazioni come l’Unione Europea e la. Quello che vediamo è che l’è sulla traiettoria per fare proprio questo, militarmente”. Dichiarazioni ovvie e obbligate che, però, lasciano molto perplessi per alcuni motivi. Il primo e più serio è che, se Mosca da una parte non farà passi indietro, dall’altra l’esercito ucraino è da tempo in difficoltà per mancanza di effettivi.