Campionati italiani U18 Terza Zoe Fiorentini

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Fine settimana da applausi per l’Atletica 85 Faenza BCC, protagonista a Molfetta dove quattro suoi atleti hanno partecipato aiAllievi. Oltre alla difficoltà della manifestazione, anche la stanchezza dovuta alla lunghezza del viaggio poteva essere un ostacolo, ma i giovani faentini non ne hanno risentito, brillando nelle rispettive gare. Un grande risultato lo ha ottenuto Zoearrivandonei 400m concludendo la gara con il fantastico tempo di 54“90, migliorandosi di quasi 1 secondo e stabilendo il nuovo record regionale di categoria. Molto bene anche Carlotta Tagliaferri che ha chiuso al settimo posto la gara di lancio del giavellotto con il nuovo primato personale di 39,86 metri. Positiva anche la prestazione di Pietro Panzavolta alla sua prima uscita nazionale, che ha corso i 2000m siepi in 6’44“49.