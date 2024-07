A Maccarese la fiaccolata in memoria di Satnam | Mostrato il vero cuore della nostra comunità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Fiumicino, 9 luglio 2024 – “In tantissimi ieri sera aper laa ricordo di Singh, vittimadisumanità. Cittadini, anche imprenditori, si sono uniti per riaffermare i valorisicurezza sul lavoro,dignità egiustizia, mostrando il”. Così, in una nota il gruppo di opposizione. “Questo evento ha evidenziato la presenza di realtà sane e virtuose nel nostro territorio, – prosegue l’opposizione – che rappresentano la maggioranza. Ogni lavoro deve essere svolto in condizioni di sicurezza, con garanzie di legge che proteggano la salute e i diritti dei lavoratori, e con un salario equo. Chi contribuisce allaricchezza, infatti, è una parte integrantee deve poter vivere con sicurezza e dignità.