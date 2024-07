Osimhen al raduno del Napoli Conte rischia di trovarsi un giocatore demotivato nello spogliatoio Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) Oggi inizia ildelinizierà a preparare e costruire la sua squadra. Sarà presente anche Victor, da separato in casa. L’allenatorediun. L’edizione napoletana di “” scrive: L’allenatore pugliese sa benissimo che il naufragio delnella scorsa stagione era cominciato per i problemi fuori dal campo eper questo ha mobilitato tutti i dirigenti — De Laurentiis compreso —per cominciare il nuovo corso senza conti in sospeso. Al resto penserà Gabriele Oriali, che oggi accoglierà i giocatori a Castel Volturno e avrà un delicato ruolo di collegamento nei rapporti tra la società ela squadra. Sarà un primo giorno speciale soprattutto per gli ultimi arrivati Spinazzola e Rafa Marin, ma anche per il portiere Elia Caprile e l’attaccante Walid Cheddira: di ritorno dai prestiti all’Empoli e al Frosinone e ritornati alla base questa volta con la ferma intenzione di giocarsi bene le loro chance, per non andare via.