Biden la Casa Bianca costretta a smentire cure per il Parkinson E i democratici ora serrano i ranghi

(Di martedì 9 luglio 2024) Il New York Times che rivela di presunte visite ricorrenti di un medico esperto dialla, la Cnn che invita il presidente Usa a “sfruttare il vertice Nato per salvare se stesso” e i dem che fanno quadrato per puntellarne la difficile posizione. Nel giorno in cui si apre a Washington il summit dell’Alleanza Atlantica, l’attenzione dei media Usa resta focalizzata sulle condizioni di salute di Joee sulle sue effettive possibilità di restare in corsa per le presidenziali. Ieri il presidente ha ribadito la sua ferma volontà di rimanere in corsa. Lachesia in cura per ilSecondo quanto rivelato dal New York Times, dai registri dei visitatori della, tra luglio 2023 e marzo di quest’anno, risulterebbero ben otto visite compiute dal medico esperto diKevin Cannard.