All’s Fair Glenn Close e Halle Berry nella nuova serie legal di Ryan Murphy

(Di martedì 9 luglio 2024)si uniscono al cast ditv di, annunciata nel 2023, con Kim Kardashian nel cast. La produzione, undrama, si concentra sulle avventure di uno studioe tutto al femminile. Al momento non si hanno altri dettagli sulla trama della, né sui ruoli ricoperti da. Per, otto volte nominata all’Oscar, si tratterà di un ritorno al genere tribunalizio, dopo le cinque stagioni di Damages,tv di FX in cui la leggendaria attrice vestiva i panni dell’algida e luciferina Patty Hewes, titolare di un prestigioso studioe; il ruolo le avrebbe fruttato ben due Emmy come Miglior attrice protagonista in unadrammatica, nel 2008 e nel 2009., dal canto suo, ha frequentato raramente il piccolo schermo, se si esclude la partecipazione a Extant,sci-fi della CBS prodotta da Steven Spielberg e andata in onda per due stagioni fra il 2013 e il 2015, mentre Kardashian, protagonista da molti anni di un famoso reality show insieme alle sorelle, ha fatto il suo debutto in produzioni scriptate con AHS: Delicate, la dodicesima stagione dellaantologica American Horror Story, creata e prodotta sempre da, nel 2023-2024.