Tour de France 2024 la tappa di domani Orléans-Saint-Amand-Montrond | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildecomincia la sua seconda settimana. Si torna in garadopo la giornata di riposo con la decima. Si parte dae si arriva a, 187 chilometri abbastanza piatti, con un arrivo in volata praticamente scontata.La migliorsicuramente per risalire in bici e ricominciare ildopo il giorno di riposo. Non ci sono GPM e solo qualche leggerissimo saliscendi. Le squadre dei velocisti controlleranno la corsa per poi scatenarsi negli ultimi trenta chilometri con la consueta lotta per le posizioni. Asarà poi sfida tra ruote veloci.PROGRAMMA DECIMADE10a– Martedì 9 luglioo partenza ufficiale: 13.