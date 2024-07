Jannik Sinner è lo sportivo più letto del web | oltre 18 milioni di visite in 90 giorni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024)è il numero 1 anche sul web. Lo certifica la piattaforma Taboola, la quale ha analizzato i dati sulle visualizzazioni delle pagine di tutti gli editori italiani del proprio network. Negli ultimi 90, il tennista azzurro, ha accumulato ben 18di, staccando, e di molto, la concorrenza. Per dare un’idea: Charles Leclerc, secondo, è a quota 3,2, mentre il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, si ferma a 3. Scorrendo la classifica ci sono poi Alcaraz (2,7), Pogacar (1,3), Tamberi, Berrettini e Donnarumma (1,1), Jacobs (1). Sotto il milione Ronaldo (842mila), Calafiori (757mila), Barella (526mila) e Mbappé (487mila), nomi comunque molto in voga al momento. Il calcio e i calciatori, dunque, non sono in cima alla classifica, e non solo per la bruciante eliminazione agli Europei.