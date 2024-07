Heather Parisi la reazione alla gravidanza della figlia Jacqueline compagna di Ultimo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 8 luglio 2024)sta per avere un bambino dJaqueline Luna Di Giacomo,diParsi. L’annuncio che ha entusiasmato i fancoppia, sarebbe stato accolto in maniera particolare dnonna del nascituro. Durante il suoconcerto a Roma, lo scorso 24 giugno 2024, il cantanteha annunciato al pubblico di aspettare un maschietto dLuna Di Giacomo. Quest’ultima nota anche come lanota ballerina di. Nelle ultime ore, a rimbalzare sui social sarebbe stata proprio lafutura nonna, che avrebbe lasciato sorpresi tanti utenti.Luna Di Giacomo e@Foto Crediti Instagram – VelvetGossipe i rapporti con laNella data del 24 giugno scorso allo Stadio Olimpico, il cantanteha fatto salire la suasul palco annunciando pubblicamente, difronte ad uno stadio sold-out, ladi Jaqueline Luna Di Giacomo, la donna che sta al suo fianco dal 2021.