Gigi D’Alessio papà per la sesta volta | la compagna Denise ha dato alla luce Ginevra

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lieto evento in casa. Il cantautore, infatti, è diventatoper la. LaEsposito ha. L’annuncio è statodal cantautore con un post su Instagram e la foto della targhetta dell’ospedale di: è nata alle ore 12.09, pesa 3.38 chili ed è lunga 48 centimetri. Per il parto si è reso necessario il cesareo. Gli altri figli di, nonché fratelli e sorelle di, sono: Claudio, Ilaria e Luca (più noto come LDA), avuti da Carmela Barbato, poi Andrea, avuto da Anna Tatangelo e, infine, Francesco avuto sempre da. Dopo le otto serate tutte sold out a Piazza del Plebiscito che hanno accolto oltre 100mila persone provenienti da tutta Italia,per festeggiare il lieto evento ha annunciato un evento speciale per il 2 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.