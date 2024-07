Al via i saldi estivi Paolo Mantovani di Confcommercio Siamo ottimisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 08 luglio 2024 – "L'apertura deiè segnata da grande interesse, anche se ancora le vendite non sono partite in maniera forte. Lo faranno senz’altro nelle prossime ore: finalmente è arrivato il caldo, sono arrivati i turisti e nei negozi c’è movimento. Molte persone sono entrate ‘in esplorazione’ e finalizzeranno gli acquisti in un secondo momento. Noi manteniamo il nostro ottimismo”. A dirlo è il presidente di FedermodaToscanaa chiusura della prima mattina di vendite in saldo dell’estate 2024. Secondo le stime di, il 63% delle famiglie toscane (contro il 61% dello scorso anno) acquisterà articoli di abbigliamento e calzature durante i, per un valore totale di circa 213 milioni di euro (212.