MotoGP colpo doppio per Bagnaia | sfata il tabù Sachsenring ed è leader del Mondiale! Martin cade al penultimo giro

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo aver disputato un weekend praticamente perfetto (pole position, primo nella Sprint ed in gara), Jorgecommette un errore sanguinoso ale butta via in unsolo 25 punti, laship dele la vittoria del Gran Premio di Germania 2024, valevole come nono round stagionale della. Una caduta tutto sommato banale nella sua dinamica (scivolata in curva 1), ma con conseguenze pesantissime nella corsa al titolo iridato.ator ha infatti regalato la prima posizione odierna alproprio al suo avversario principale Francesco, che ha avuto il merito di mettere pressione allo spagnolo del Team Pramac restando sotto il secondo di distacco nelle ultime tornate e non consentendogli di gestire agevolmente il suo vantaggio.