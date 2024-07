Sinner e Paolini Wimbledon parla italiano Jannik e Jasmine conquistano Londra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Una lezione di tennis sul Centrale di. Docente, ancora una volta dopo il derby azzurro vinto contro Matteo Berrettini,. Efficacissimo al servizio – 86% di punti vinti e undici ace – inappuntabili da fondo come nei blitz a rete, il numero uno al mondo ci mette poco più di un’ora e mezzo a regolare il serbo Miomir Kecmanovic, buon giocatore, certo, ma di fatto sparring partner nella esibizione andata in scena ieri. Finisce 6-1, 6-4, 6-2 per il nostro, che vola così agli ottavi dove troverà domani un mancino: il vincente di Shelton-Shapovalov, match appena iniziato ieri ma poi interrotto per pioggia nel più tipico dei pomeriggio londinesi. La consistenza difa paura, la velocità di palla è da fantascienza. E neppure Dustin Hoffman, ieri in tribuna, riesce a recitare una parte diversa da quella dello spettatore incantato.