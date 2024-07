Shopping sotto le stelle è boom | Centro pieno | siamo soddisfatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Confcommercio promuove il primo giovedì dilea Prato. La prima serata de "I Giovedì in" ha registrato una grande affluenza di pubblico per le vie e le piazze con i negozi aperti sino a mezzanotte. "molto contenti - dice Letizia Zucchini, del negozio "Priveé" - perché abbiamo visto molta gente, arrivata per fruire di un intrattenimento trasversale, che ha coinvolto tutti i negozi della strada. "Pugliesi Sonora", il nostro evento nell’evento, ha proposto un dj set che ha funzionato benissimo fin dall’orario dell’aperitivo. Ora la sfida è coinvolgere davvero tutto il, perché uniti saremo ancora più forti". Per Lorenzo Melani, del negozio "Rinascimento", si è trattata di "una bella serata e di un ottimo lancio in vista dei saldi.