Le Pen | Ucraina non potrà usare armi francesi contro la Russia Non manderemo truppe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – Alla vigilia del ballottaggio in Francia, Marine Le Pen alza il muro sulla questione. La leader di Rassemblement National (Rn) promette che se Jordan Bardella dovesse diventare premier impedirà a Kiev dia lungo raggio fornite dalla Francia per colpire la. Il suo partito ostacolerà anche un possibile invio di soldatiin. “Se Emmanuel Macron vuole inviaree il primo ministro è contrario, allora non verranno inviatein”, dichiara Le Pen in un'intervista alla Cnn. Macron è stato uno dei primi leader a consentire pubblicamente all'di colpire obiettivi all'interno della, ponendo le basi perché Washington facesse lo stesso. Nell'intervista Le Pen ha dichiarato che la sua unica “linea rossa” sull'è impedire che la Francia diventi un “co-belligerante” nel conflitto attraverso l'uso di missilia lungo raggioobiettivi in territorio russo.