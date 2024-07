La foto imbarazzante della grande ammucchiata | il Pd inaugura l’estate militante contro se stesso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) L’Armata Brancaleone che va alle Crociatese stessa. Laextra-large scattata davanti alla Cassazione è qualcosa di. La sinistra ha radunato tutto e il suo contrario per dare voce alla sua protestatre misure che sono stati i governi stessi di centrosinistra a volere. E la segretaria Schlein lancia la sua “estate miliante” proprio su cavalli di battaglia un tempo cavalcati. Patetico, no?dello scorso anno non l’abbiamo proprio vista arrivare: era stata lanciata sul salario minimo ma non se ne sentì l’eco. Questa nuova “tranche” di militanza tra villeggianti e turisti si presenta così, con questo sorrisi forzati e falsi. L’Autonomia anzitutto: E’ stato il Pd a volerla ma ora si traccia le vestiil governo e parla di misura “spacca Italia”.