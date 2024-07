Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | il film che torna al cinema per il 20 anniversario spiegato

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 6 luglio 2024) Era il 2004, precisamente il 4 giugno quando nelle saletografiche usciva ile ildi, terzo capitolo di quella che ad oggi è la saga magica più famosa della storia dele della letteratura. Per festeggiare il 20°dell’uscita del, dal 4 al 10 luglio, le multisale del Circuito UCIs proietterannoe ildi, diretto da Alfonso Cuarón e distribuito da Warner Bros. Pictures.e ildiha cambiato le carte in tavola per i fan di. Non solo è stato il primonon diretto da Chris Columbus, ma la storia, sia nel libro che nel, ha introdotto personaggi e mitologia che avrebbero influenzato la battaglia dicontro Voldemort fino all’ultimo capitolo.