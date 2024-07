Meloni scaricata anche da Vox l’estrema destra spagnola lascia Ecr ed entra nel gruppo di Orbán in Ue Lega | Segnale importante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cadono certezze intorno a Giorgia. L’ambiguità sulle nomine europee non paga, anzi rischia non solo di farle perdere rilevanza agli occhi della ‘maggioranza Ursula‘, che intanto strappa l’appoggio informale dei Verdi alla riconferma, ma di isolarla, col nuovodei Patrioti europei di Viktorche sta facendo campagna acquisti tra le fila nazionaliste e conservatrici. E a essere spolpato potrebbe essereilEcr guidato proprio dalla leader di Fratelli d’Italia, come testimonia l’uscita deldi Vox dai Conservatori europei. A darne notizia è stato il presidente Santiago Abascal che ha annunciato l’adesione del suo partito alla nuova piattaforma politica del premier ungherese. Il leader del partito di estremaha motivato la mossa in un comunicato spiegando che da anni “lavora senza sosta per l’unità e la collaborazione delle forze dei patrioti”.