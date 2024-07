Il Regno Unito ha punito i conservatori ora ai laburisti dimostrare che ne è valsa la pena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Gran Bretagna ha definitivamente respinto i Tories. Per la prima volta in 14 anni, il centro sinistra torna al governo. Il risultato elettorale di ieri è stato storico per il. Il Partito Conservatore, solitamente riconosciuto come “il partito del governo”, non sembra più in grado di tenere questo titolo. Con ancora due risultati da dichiarare (al momento in cui scrivo, nda), ihanno perso 250 seggi in Parlamento e si mantengono all’opposizione con ap131 seggi. Ihanno ottenuto circa il 24%, la quota di voti più bassa della storia moderna. Sir Keir Starmer è il nuovo Primo Ministro dele governerà con una maggioranza di 174 seggi. Le parole di Starmer durante la campagna elettorale, secondo cui i piromani (i, nda) non potevano ricevere di nuovo la scatola di fiammiferi, sono state un avvertimento che l’opinione pubblica britannica ha preso sul serio.