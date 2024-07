Scappano dal ristorante senza pagare il titolare pubblica la foto degli scrocconi e mette una ‘taglia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 4 luglio 2024 – Cenano e non pagano il conto, così ildel locale decide di agire e farsi giustizia,ndo una 'taglia' sulla testa dei due ragazzini. Ma non nel Far West, a Porto San Giorgio. Ilha promesso infatti di regalare mille euro a chi riaccompagnerà nel suoi due giovani, di origine nordafricana, che avrebbero cenato scappando poiil conto. Per diffondere il messaggio, l'operatore balneare,di uno chalet sul lungomare di Porto San Giorgio, ha deciso di appellarsi ai social. E infatti, invece di allertare le forze dell'ordine, hato un post sui suoi profili online con tanto didei due presunti. Il personale della concessione balneare si dice estenuato dal fatto che il commercio cittadino sia costretto a lavorare con la spada di Damocle di furti di ogni tipo.