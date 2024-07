Tennis | Sinner-Berrettini Wimbledon 2024 | ecco il derby azzurro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutto pronto per ilitaliano che metterà di fronte dueti che qualche anno fa partivano con obiettivi, certamente, diversi rispetto a quelli odierni. Da una parte c’era un giovane rampante che stava cominciando a far parlare di sé mostrando talento cristallino e un apprendimento in campo fuori dal comune. Era ancora acerbo, vista la sua giovane età, per spiccare il volo definitivo. Dall’altra parte, invece, c’era la miglior espressione del nostrodi quel momento: un ragazzo in grado di vincere diversi tornei e arrivare, addirittura, nella finalissima di. Quel torneo che oggi li metterà uno contro l’altro in un universo che si è tremendamente capovolto: Jannikè cresciuto in fretta sfoderando tutta la sua forza.