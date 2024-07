Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate della Vallesina e dintorni – 3 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Belogi dall’Ostra Vetere alla Castelleonese, Perini e Ambrosini dal Barbara MonSerra all’Olimpia Ostra Vetere. Badiali e Bonifazi lasciano il Chiesanuova. Perna torna alla Castelfrettese. Tamburri, come da noi anticipato un mese fa, è un nuovo giocatoreCingolana SF., estate 2024 – Leggiamo le ultime novità dinella, dalla Serie D alla Terza Categoria. Mercoledì 3Ore 21.21 – PRIMA CATEGORIA – Niccolò Belogi è un nuovo giocatoreCastelleonese (foto di copertina). Il difensore classe 1995 viene da diversi campionati giocati all’Olimpia Ostra Vetere in Seconda Categoria. Ore 19.00 – SECONDA CATEGORIA – Altri due colpi per l’Olimpia Ostra Vetere. Si tratta del difensore Federico Perini, difensore classe 2003 cresciuto nella società rossoblù dopo l’esperienza al Barbara MonSerra nella passata stagione, e del difensore Lorenzo Ambrosini, del 2005, anche lui dalla società dedicata a Ilario Lorenzini.