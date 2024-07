Atalanta il Liverpool vuole Ederson? Si muove solo per 60 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bergamo, 3 luglio 2024 – Secondo gettone in verdeoro per Josèe sirene in rosso che cantano per lui da. Questa notte il 25enne mediano dell’ha esordito in Coppa America con il suo Brasile giocando i venti minuti finali contro la Colombia, facendo bene a fianco di Bruno Guimaraes, collezionando così la sua seconda apparizione con la Selecao. La vetrina americana sta mettendo ulteriormente in risalto il centrocampista ex Fortaleza, acquistato due anni fa dalla Salernitana per 23. Cifra importante allora, ma oggivale più del doppio e i top club del calcio britannico impazziscono per lui. Su tutti ilche secondo i tabloid inglesi starebbe preparando una maxi offerta per averlo. L’non ha alcuna intenzione di cederlo salvo un’offerta clamorosa, irrinunciabile, dai 60in su.