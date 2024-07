Turismo Zes e digitalizzazione incentivi per le aziende | ecco dove intervenire

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) di Rosario Vecchione* Numerosi sono i bandi in corso o di prossima apertura che prevedonoalleper progetti di investimento, sotto forma di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e crediti di imposta. Tanti i settori interessati, dalalla, dalla internazionalizzazione all’industria 5.0, passando per le Zes. Così come tanti sono i pro e i contro da evidenziare per alcune di queste misure. ZES Una prima riflessione va fatta in merito alla ZES unica, strumento che ha riunificato le diverse Zone economiche speciali prima esistenti su specifici territori e per il quale si stanno già presentando i progetti d’investimento. La scadenza prevista per l’invio delle domande è molto vicina, venerdì 12 luglio, bisogna dunque affrettarsi.