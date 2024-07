Tour de France 2024 risultati e ordine di arrivo quarta tappa | trionfa Pogacar sontuoso sul Galibier

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) L’dicon la classifica top-10 e idelladelde, la Pinerolo-Valloire di 139.6 chilometri. Frazione di altissima montagna con la scalata prima al Sestriere e poi al, ma conin discesa dopo lo scollinamento ai -18 km. Si lascia l’Italia e c’è una maxi fuga a 17 che ottiene il via libera del gruppo. Sull’ascesa verso ilil gruppo accelera e riprende i 17 battistrada, quindidecide di attaccare sull’ultimo km di salita odierno e stacca Vingegaard, Evenepoel e Roglic, con un grande numero dello sloveno che prosegue anche in discesa. Il margine si accresce nei confronti dei rivali per il già vincitore del Giro di quest’anno, che si riprende così la maglia gialla e vince da fenomeno.