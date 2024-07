Le grida di Federico | Aiuto mi fa male! L’agonia del giovane sotto gli occhi dei colleghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Assistere con i propria unavita che lentamente si spegne è un’esperienza che i testimoni del tragico incidente di ieri in via della Rocca non dimenticheranno mai. Nelle orecchie risuona ancora la voce disperata diNappi che chiedee sente dolore per gli arti rimasti schiacciatiil trattore. Che fatica a respirare ma si aggrappa alla vita con tutte le sue forze.ha provato a uscire da quella trappola, ma il peso del mezzo che aveva guidato chissà quante volte non gli ha dato scampo. Per almeno mezz’ora, più o meno tra le 13,30 e le 14, ha parlato ai soccorritori. Respirava, era vivo, la faccia schiacciata sull’erba che da alcuni anni era la sua ragione di vita e che pochi secondi prima guardava dall’alto mentre guidava il mezzo.