Grani evolutivi e siccità il caso della Sicilia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) «Un agricoltore non avrebbe raccolto un campo del genere. Noi invece sì, perché per noi non rappresenta più un valore economico, ma diventa un patrimonio genetico: queste spighe hanno vissuto un’esperienza estrema quale quellae hanno registrato questo evento. Ciò significa che l’anno prossimo dovremmo avere un seme naturalmente più pronto a rispondere a un altro eventuale fenomeno siccitoso». Giuseppe Li Rosi èno. È presidente di Simenza, associazione che ha come scopo la valorizzazionebiodiversità agraria dell’isola, e, in passato, è stato anche commissario straordinariostazione sperimentale dicoltura di Caltagirone. Queste parole le pronuncia con i piedi in uno dei suoi campi, mentre mostra una spiga di grano morta prima ancora di essersi completamente formata.