Esordio fra i professionisti con vittoria per Gabriel Garcia della Fight Gym Grosseto

(Di martedì 2 luglio 2024) Rinnovati ai fastitradizione pugilistica degli anni Cinquanta. Nel corso delle tre serate organizzata all’arena La Cavallerizza i pugiliGymnon hanno deluso e hanno onorato l’evento. Il clou è stato l’al professionismo diopposto a Omar Kobba, che ha esaltato la tifoseria presente. Dopo un inaspettato atterramento per un colpo a freddo nel corsoprima ripresa il pugile ha ripreso immediatamente in mano le redini dell’incontro braccando nel corso delle riprese continuamente l’avversario colpendolo in tutti modi possibili pur non riuscendo a domarlo definitivamente. Non da meno le prove dei dilettanti impegnati nel confronto internazionale con squadre provenienti dal Belgio e Croazia.