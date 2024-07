Calciomercato futuro Zaniolo | Fiorentina o Atalanta? C’è il sorpasso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Nicolòè sempre più vicino al ritorno nel campionato di Serie A. Le qualità dell’attaccante ex Roma non sono assolutamente in discussione ma le ultime stagioni sono state condizionate e non hanno rispettato le premesse. Il 25enne ha fallito anche la convocazione a Euro 2024 e le recriminazioni sono altissime considerando il rendimento degli altri attaccanti. L’ultima esperienza dial Galatasaray è stata nel complesso positiva e il calciatore si è rilanciato dopo il rendimento deludente all’Aston Villa. L’attaccante è in contatto per il ritorno in Italia e si preannuncia un testa a testa tra, le ultime suldiL’ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale di 18 milioni di euro, laha risposto con un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 17 milioni di euro.