Judo Italia distante dal podio nel Team Event degli Europei Cadetti Oro alla Francia

(Di domenica 30 giugno 2024) Si chiude con un risultato negativo in chiave azzurra la quarta e ultima giornata dei Campionati2024 di, disputati sui tatami della Asics Arena di Sofia (Bulgaria). Quest’oggi la rassegna continentale Under 18 metteva in palio il titolo nella prova a squadre miste, con l’che schierava unper provare a salire sul. Purtroppo la compagine tricolore non ha raggiunto l’obiettivo sperato, restando abbastanza lontana dzona medaglie. Una vittoria e due sconfitte il bilancio complessivo dell’nelodierno, con Rachele Paris che ha brillato vincendo due combattimenti su due dimostrando un buon potenziale in prospettiva tra i pesi massimi. L’unico successo nostrano è arrivato al primo turno per 4-1 contro Cipro grazie ai punti messi a segno da Iulia Airola Granaci (-48 kg), Giuseppe Gesuele (-60 kg), Andrea Mocerino (-81 kg) e Paris (+63 kg).