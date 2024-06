Basket | Germani Brescia niente Europa ma c’è un piano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Un’annata che si aprirà con un nuovo ciclo tecnico in virtù dell’addio di Alessandro Magro alla panchina di(Peppe Poeta è arrivato in sostituzione) dopo risultati fortemente positivi che hanno portato alla Leonessa d’Italia anche la conquista di un’incredibile Coppa Italia. Il club lombardo dovrà ripartire senza il suo coach e da una pianificazione che non vedrà la società impegnata a livello europeo. Ma quali saranno gli obiettivi della squadra nella prossima annata di LegaA? La salvezza resterà la stella polare da inseguire, anche se sembra un traguarda facilmente alla portata di una compagine che lo scorso anno ha centrato il terzo posto alle spalle delle due superpotenze (Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna) della nostra pallacanestro.