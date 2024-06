La sinistra è allergica alla festa del 2 giugno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Il referendum che il 21946 scelse per l'Italia la forma repubblicana fu divisivo. Lo fu per la frattura geografica che segnò fra il Sud, in maggioranza monarchico, e il Nord; per il margine risicato con cui la Repubblica prevalse; per le accuse di brogli, spesso documentate. Né storicamente può dirsi che la Repubblica fu figlia della Resistenza: sia perché nella lotta partigiana erano presenti formazioni monarchiche, sia perché numerosi leader del nuovo Stato avevano votato monarchia. Significativo fu il caso di Luigi Einaudi, autore su l'Opinione di un articolo in cui illustrava le ragioni del suo voto per la monarchia. Ciò non gli avrebbe impedito di diventare, due anni dopo, il primo Presidente della Repubblica italiana. Nemmeno è da sottovalurare il fatto che l'assemblea costituente andò a delineare la figura di un Presidente della Repubblica che si poneva come una sorta di monarca costituzionale, seppur elettivo e temporaneo.