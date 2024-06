Cocciaretto-Gauff oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Elisabettase la vedrà contro Coconegli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione di scena sui campi in terra battuta di Parigi. La marchigiana, battendo in due set la russa Liudmila Samsonova, si è regalata il risultato più importante della carriera in un Major. Ora l’esame è molto difficile contro la ventenne a stelle e strisce, numero tre del ranking mondiale e finalista del torneo nell’edizione del 2022. Tra le due giocatrici si tratta del quarto precedente, con l’americana che si trova in vantaggio nei confronti dell’azzurra per 2-1 (5-2 il bilancio dei set) e partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers., però, dopo aver raggiunto la seconda settimana, adesso non vuole più fermarsi e proverà a mettere nel mirino un complicatissimo accesso ai quarti di finale dove, eventualmente, incrocerebbe una tra la danese Clara Tauson oppure la tunisina Ons Jabeur.