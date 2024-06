Nazionale Di Lorenzo lascia il ritiro azzurro per impegni familiari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Giovanni Dihato il raduno dellaazzurra per, dopo aver svolto un allenamento individuale a Coverciano. La squadra di Luciano Spalletti in giornata ha svolto un riscaldamento con partite di calcio tennis ed esercitazioni su campo ridotto, soffermandosi poi su una serie di esercitazioni tecnico-tattiche con il coinvolgimento di ragazzi classe 2006 e 2007 delle giovanili dell’Empoli. L’allenamento si è quindi chiuso con una partitella in famiglia. In serata è prevista una grigliata all’aperto, con calciatori e staff che seguiranno davanti alla Tv la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Domani allenamento alle 17, mentre alle 13.45 Riccardo Calafiori incontrerà i giornalisti in conferenza stampa.