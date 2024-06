LIVE Italia-Brasile 2-2 Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre sprecone le sudamericane ringraziano 19-25 Si va al tie break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinale disastroso di set per l’ma le motivazioni vanno ricercate nella prima parte di questo parziale. Con ilin ginocchio l’ha regalato sei errori in battuta ad unche stava faticando clamorosamente in fase cambio palla e, di fatto, ha rimesso in carreggiata leche non si sono fatte pregare, sono cresciute al servizio ed hanno demolito l’nel finale 19-25 Ace di Roberta 19-24 Mano out Rosamaria da zona 2 19-23 Out la pipe di Gabi 18-23 Ace Carol 18-22 La parallela di Ana Cristina da zona 4.di 3-11 per le brasiliane 18-21 Out Bosetti da zona 4 18-20 Mano out da zona 4 di Ana Cristina che non sbaglia più. E’ la ricezione adesso che sta facendo la differenza.