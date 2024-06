La scommessa di Trump sul ritorno alla Casa Bianca e le possibili conseguenze legali

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 1 giugno 2024) Il sistema giudiziario è corrotto da Joe Biden che si accanisce contro Donald. Questo ritornello è stato ripetuto costantemente dall'ex presidente e da buona parte dei leader del Partito Repubblicano per cercare di giustificare la condotta illegale di colui che tutti credono sarà il portabandiera a sfidare Biden all'elezione di novembre. La condanna dinel processo di Manhattan sulle falsificazioni di documenti relazionatipornostar Stormy Daniels era già dunque stata preparata come riflesso di un sistema corrotto e accanito contro il 45esimo presidente.Non c'è dubbio che il sistema giudiziario contiene una dose di corruzione. Questa situazione però è dovuta in buona misura ai comportamenti diche paradossalmente lo hanno beneficiato.