Champions League la finale | il Borussia Dortmund perde contro Real Madrid

(Di sabato 1 giugno 2024) Due a zero per gli spagnoli. Finisce così laditraa Wembley. Ilsoffre ma batte 2-0 i tedeschi e conquista la sua 15esima. Ancelotti record: al quinto trionfo da allenatore nella competizione (e settimo personale). «Mi sembra un sogno, sì questa mia seconda tappa qui almi sembra un sogno, e speriamo di non svegliarmi», ha dichiarato Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport dopo l’ennesimo trionfo in, la quinta vinta da tecnico. «Cosa mi ha detto Florentino Perez al momento della premiazione? – dice ancora Ancelotti – “Pensiamo alla 16esima”. Lui è la chiave di tutto, oggi supera Bernabeu come presidente più vincente, Florentino è un’altra leggenda, complimenti a lui che è un grande presidente».