Arrestato in Germania pericoloso latitante già domiciliato a Sant’Elpidio a Mare

(Di sabato 1 giugno 2024)(Fermo), 1 giugno 2024 – Ennesimo ed importante successo investigativo per i carabinieri del reparto operativo di Fermo che hanno individuato edun, pluripregiudicato, attivamente ricercato dal dicembre del 2018. Si tratta di un pakistano di 45 anni, giàa Sant’ Elpidio ae ricercato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Sant’ Elpidio ae Civitanova Marche nell’anno 2015. Il provvedimento di cattura europeo e la successiva localizzazione ed arresto delall’estero, sono l’epilogo di un’incessante e articolata attività info-investigativa condotta dal reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Fermo, veicolata al collaterale di polizia tedesca del Bka Bundeskriminalamt (Ufficio federale della polizia criminale) e svolta in stretta sinergia con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in seno alla direzione centrale della polizia criminale di Roma.