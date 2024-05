Sclerosi multipla nuove terapie efficaci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) È in programma sabato dalle 9,30 nel Salone Estense a Varese l’incontro formativo dedicato alla, organizzato dall’Associazione Italiana. Saranno tra i relatori due specialisti dell’Asst Valle Olona che comprende i presidi ospedalieri di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, il dottor Pietro Annovazzi (nella foto), Direttore della Neurologia ad indirizzo Neuroimmunologico, Centrodell’Ospedale di Gallarate, e il Dottor Davide Nasuelli, operante presso l’Ambulatorio didell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Saronno. Ad aprire i lavori sarà la presidente di Aism Varese, Maria Civati, seguiranno gli interventi del dottor Annovazzi e del dottor Nasuelli che presenteranno le novità in merito apossibilità terapeutiche per le persone con