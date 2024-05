Ludovica Di Gresy rompe il silenzio | Non ero con Fedez in discoteca la notte del pestaggio - Iovino non lo conosco

(Di giovedì 16 maggio 2024)Di: “Non ero coninladel” In un’intervista al Messaggero,Di, 22 anni, ha respinto categoricamente le accuse che la vedono coinvolta nella vicenda della rissa avvenuta nellaThe Club, negando fermamente di essere stata presente quella sera cone di essere coinvolta in una presunta relazione con il rapper. Contrariamente a quanto emerso dalle indagini condotte dagli inquirenti, Diha fornito una versione completamente diversa degli eventi, affermando di essere stata a cena con la sua famiglia e di essere tornata a casa già alle 21:30, smentendo così ogni coinvolgimento nella situazione. La modella milanese ha ribadito ...

