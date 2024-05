Lollobrigida neo-hitleriano Fine della diffamazione | la sinistra avrà mano libera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Segnatevi la data di ieri, 15 maggio 2024: è il giorno in cui è ufficialmente morto il reato di, e – con esso – la possibilità di difendere l'immagine, l'onore e la reputazione di una persona. I fatti, intanto: un giudice ha prosciolto («perché il fatto non costituisce reato») la professoressa Donatella Di Cesare, campionessa filosofica dell'ultra, che era stata rinviata a giudizio perper aver definito il ministro Francesconientemeno che «neo». Comprendete bene che, se viene sdoganata un'accusa del genere, tra le più infamanti che si possano scagliare contro qualcuno, tutto diventa possibile nella polemica pubblica (con l'eccezione che vedremo tra poco), e qualunque freno inibitorio è destinato a saltare. Per capirci, se questo è il metro di ...