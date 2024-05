L' energia rock degli AC DC accende 50 anni da record

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quando arrivò Bon Scott la band esisteva solo da una manciata di mesi. La loro prima apparizione dal vivo con Dave Evans alla voce risaliva al 31 dicembre 1973 al Checkers Nightclub di Sydney, in Australia. Ma fu l'inconfondibile timbro di Scott a dare al gruppo la spinta decisiva, l'amalgama necessaria per entrare in studio di registrazione. Era l'autunno del 1974 e stava nascendo «High Voltage», il primo capitolo della leggenda chiamata AC/DC. Da quei giorni sono passati 50e oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 72 milioni nei soli Stati Uniti. Per festeggiare le cinque decadi di carriera, nel corso del 2024 verrà ristampato il loro intero catalogo in vinile color oro. Ogni LP in edizione limitata verrà accompagnato da una stampa diversa con la grafica «AC/DC 50». Ma non solo. La band è impegnata anche nel «Power Up Tour» che sta ...