Israele sta bluffando | vuole continuare la guerra a Gaza per un altro anno

Nel governo di Israele è iniziato il tutti contro tutti . A far detonare lo s contro sono state le parole del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant , che ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu di “prendere una decisione e dichiarare che ...

Gaza, 5 soldati uccisi «da fuoco amico». La Sonoma University in California annuncia il boicottaggio di Israele - Gaza, 5 soldati uccisi «da fuoco amico». La Sonoma University in California annuncia il boicottaggio di israele - 5 soldati dell'esercito israeliano sono stati uccisi dal fuoco amico a nord di Gaza, dove si stanno tenendo feroci combattimenti dopo 7 mesi dall'inizio della guerra. I militari sono stati uccisi ...

Gaza, il carro armato di Israele sbaglia tutto: il disastro per colpa del fuoco amico - Gaza, il carro armato di israele sbaglia tutto: il disastro per colpa del fuoco amico - L’ennesima triste notizia dalla guerra in Medio Oriente. Sono stati colpiti da “fuoco amico” i cinque soldati israeliani uccisi ...

Slavoj Zizek: "Gli studenti pro Palestina sono disperati non antisemiti" - Slavoj Zizek: "Gli studenti pro Palestina sono disperati non antisemiti" - Quello stesso giorno, Ghassan Abu-Sitta, un medico che ha trascorso 43 giorni a Gaza curando i feriti della guerra di israele, si è visto negare l'ingresso in Francia, dove avrebbe dovuto rivolgere un ...