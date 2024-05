Coppa Italia - perché non c'erano i raccattapalle nella finale tra Atalanta e Juve

Coppa Italia alla Juventus, De Sciglio scatenato negli spogliatoi | VIDEO - coppa italia alla Juventus, De Sciglio scatenato negli spogliatoi | VIDEO - Gri, ma tutti hanno fatto parte dello show cominciato dopo il fischio finale. E in prima fila c'erano, naturalmente, anche Dusan Vlahovic e Federico Gatti, coppia inseparabile… Leggi ...

JUVENTUS - Dopo la coppa Allegri è vicino all'addio: Thiago Motta a bassa quota per la panchina, e per i bookie riparte la caccia allo scudetto - JUVENTUS - Dopo la coppa Allegri è vicino all'addio: Thiago Motta a bassa quota per la panchina, e per i bookie riparte la caccia allo scudetto - La Juventus batte l’Atalanta per 1-0 nella finale di coppa italia e chiude l’anno con un trofeo, a tre anni di distanza dall’ultimo. Un titolo che però potrebbe non bastare a Massimiliano Allegri per ...

Allegri vs Vaciago. "Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie" - Allegri vs Vaciago. "Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie" - Dopo lo sfogo contro gli arbitri al termine della partita con l'Atalanta, l'allenatore della Juventus si è scagliato contro il direttore di ...